الشعراء ينثرون إبداعاتهم بمتنزه الفرشة

الباحة ـ حمود الزهراني

ليس صيف الباحة مجرد جولات في المنتجعات وبين غابات أشجار العرعر والأودية فحسب وإنما للشعر والإبداع حصة في هذا الصيف المغسول بالمطر والضباب واتساقا مع ذلك شهد متنزه الفرشة في المندق يوم أمس النسخة الثانية من الأمسية الشعرية بمشاركة نخبة من الشعراء في مقدمتهم سعود الخزمري ومحمد عيضه الزهراني وماجد عبدربه الزهراني وذلك وسط حضور جماهيري كبير من زوار ومرتادي حديقة الفراشة.

قدم الأمسية الاعلامي مهدي الزهراني وتضمنت الأمسية قراءات نصوص وطنية نالت إستحسان الحضور ومحبي الشعر، وقال رئيس اللجنة المنظمة للأمسية عبدالله الزهراني أن هناك أمسيات شعرية أخرى من المنتظر اطلاقها خلال الايام القادمة .