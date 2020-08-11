مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول بالحديدة

الحديدة : واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع مساعدات إيوائية طارئة للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من الساحل الغربي أدت إلى تدفق سيول جارفة تسببت في تدمير منازل وتضرر مخيمات النازحين في بعض مديريات محافظة الحديدة.

وجرى أمس توزيع 100 خيمة، و600 بطانية، و 200 بساط، استفاد منها 600 متضرر من النازحين في مخيمات: بني جابر، والجيشة، والحيمة الواقعة في مديريتي الخوخة والتحيتا التابعة لمحافظة الحديدة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الانسانية.

وأشاد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر بالدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال برامج التدخلات الطارئة لإغاثة المتضررين من السيول والأمطار التي كان لها بالغ الأثر في التعافي المبكر للمتضررين.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معانته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.