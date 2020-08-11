بوصلة اليمن تتجه نحو شل الحوثيين

القاهرة – محمد عمر

استعاد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أمس (الاثنين)، مواقع عدة من قبضة المليشيات الحوثية أهمها جبل صفوان، بعد معارك درات بين الطرفين في محافظة البيضاء غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، وفقا لوكالة “سبوتنيك”، أن الجيش اليمني تمكن خلال المعارك التي تركزت في ذي كالب وجبل نوفان ويكلا وغيرها، من كسر الهجوم، واستعادة جبل صفوان ومواقع أخرى تابعة للحوثيين، كما تمكن من تدمير تعزيزات للجماعة مكونة من دبابتين وآليتين. وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العديد من المليشيات الحوثية الانقلابية، بينهم قيادي من جماعة “أنصار الله”. من جهته، قال الأكاديمى والإعلامى اليمنى الدكتور زياد غالب المخلافى لـ”البلاد”، إن جهود المملكة في تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، لعبت دوراً إيجابياً في ضمان أمن الدولة اليمنية ودعم الحكومة الشرعية، والوقوف يداً واحدة في وجه العدو الحوثي، والقضاء على المليشيات الانقلابية الإرهابية واستعادة العاصمة وبسط نفوذ الشرعية في كل ربوع اليمن.

ولفت المخلافى، إلى أن قيادة المملكة ذللت كل الصعاب لتنفيذ “اتفاق الرياض” والتوصل إلى صيغة مرضية للجميع يتم على أساسها تنفيذ بنود الاتفاق بما يحقق الهدف الأكبر منها وهو تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة ومتابعة سير التعافي الاقتصادي والانطلاق لإكمال عملية التحرير واستعادة الشرعية. وأضاف “على هذا الأساس والرؤية الثاقبة والمبادرة الكريمة في تقديم الدعم الكامل للشرعية اليمنية من قبل قيادة المملكة سيكون الدور المستقبلي أكثر دعما وإسناداً لاستقرار اليمن وضمان أمنه وقطع يد التدخلات الإيرانية في الجزيرة العربية وهذا ما يأمله الشعب اليمني قريباً”.