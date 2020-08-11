النماص تستقبل السياح بزخات المطر والسحب الضبابية

أبها ـ مرعي عسيري

وسط زخات الأمطار والسحب الضبابية والخضرة على مد البصر تستقبل النماص افواج السياح من مختلف مناطق المملكة، وتمتاز النماص بطبيعة خلابة وتضاريس جبليه سخرت للتنزه والمشي الجبلي فهي تتمتع بطقس معتدل صيفاً لا يتجاوز 28 درجة مئوية نظراً لارتفاعها أكثر من 2500 متر عن سطح البحر وفي الشتاء تغطي البرد قمم جبالها،وتبعد عن مدينة ابها حوالي 150 كيلو وبطريق مزدوج وممتع للمسافر والزائر. وهناك العديد من المواقع يمكن ان يزورها السائح منها المدرجات الزراعية والمواقع الأثرية والقلاع الشامخة التي تتحدى عوامل الطقس.

متحف النماص

أهم متاحف محافظة النماص، يقع في الحي القديم وسط عدد من القصور والحصون الأثرية القديمة، يقدم للزوار لمحةعن تاريخ وتراث منطقة عسير من خلال معروضاته التي تتجاوز 2000 قطعة أثرية ومن ضمنها الأدوات الزراعية والأدوات المنزلية التي كان يستخدمها الأهالي قديما ونموذجا للبئر القديم وطرق استخراج الماء.

الوادي الكبير

يمتد هذا الوادي من أعالي جبال المرحب وجبل عصيه وجبل آل عظيه ليصب في وادي ترج شرقا، ويعتبر من اهم وديان بني شهر وأكبرها والتي لا زالت تسكن الوادي حتى الآن وإلى جانبهم عدد من بني عمر.

قرية عقبة تلاع

تربط هذه القرية بين الحجاز وتهامة، وتتميز بطرازها المعماري العربي القديم عندما كان الحجر المادة الرئيسية في البناء مع سقوف منأغصان شجر الزيتون، ولازالت تحافظ على روحها الأصلية حيث يحتوي كل حي من أحيائها على منازل لأقارب من نفس العائلة بالإضافة إلى مسجد صغير يجتمع فيه الأقارب في أوقات الصلاة. تمتلك هذه المدينة الصغيرة الكثير من المناطق السياحية الطبيعية والمتنزهات العامة، كما تحتوي على عددا من القرى الأثرية مثل قرية آلعليان الأثرية، وتضم أيضا متحفين والعديد من الحصون والقلاع والمساجد القديمة.

قرية المقر التراثية

استغرق بناؤها أكثر من 35 عاما باستخدام أكثر من مليوني حجر طبيعي من جبال عسير، وبلغت تكلفة البناء نحو 80 مليون ريال سعودي،تحتضن القرية العديد من المخطوطات والقطع التراثية التي تعود إلى مئات السنين، ومن أهم معالمها قصر المقر التاريخي ذو القباب السبعالتي تمثل قارات العالم وداخل القصر يوجد 365 عود لتمثل أيام السنة.

قصر مشرف

هو أقدم القصور في المنطقة حيث يبلغ عمره 300 عام، ويقع في الحي التاريخي بوسط النماص، يتكون من خمسة أدوار كل دور به أربع غرف مختلفة المساحات، وقد تم بناؤه من الحجر مع أسقف من خشب العرعر مغطاة بالطين، ويبلغ سمك الجدار الخارجي متر ونصف منالقاعدة وتقل كلما ارتفع إلى أعلى.

قصر ثربان التاريخي

من أهم معالم النماص السياحية وأحد القصور الستة في الحي التاريخي، يعود تاريخ بنائه إلى 200 عام، وهو عبارة عن مجمع يضم بناءً رئيسياً يتكون من خمسة طوابق وأربعة ملاحق خارجية وساحتين ومسجد، ويعد مثالا للعمارة التقليدية القديمة في المنطقة.

جبل ناصر

يبعد نحو كيلومترين عن مدينة النماص، تطل أعلى القمة على جهتين هما تهامة والنماص، ويعتبر الجبل متنزهًا طبيعيًا مفتوحًا مع كامل الخدمات، كما يحتوي على مناطق لعب للأطفال وأماكن جلوس للعائلات وسط المناظر الطبيعية الخلابة والغيوم الساحرة.