أمير القصيم يعزي رئيس أمن الدولة في وفاة والدته

بريدة : البلاد

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لمعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني وأسرته كافة في وفاة والدتهم هيلة بنت حمود أبا الخيل رحمها الله.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزلهم بمحافظة البكيرية، حيث كان في استقباله معالي رئيس أمن الدولة وأبناء الفقيدة وذووها .

وسأل سموه الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، ويسكنها فسيح جناته ، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبه قدم معاليه شكره وتقديره لسموه على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.