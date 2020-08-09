تجدد المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في وسط بيروت

بيروت : وكالات

تجددت المواجهات مساء الأحد بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية اللبنانية في اليوم الثاني من التظاهرات التي رفعت شعار محاسبة الطبقة السياسية، في وقت يزداد الضغط على الحكومة التي كانت وزيرة الاعلام أول المستقيلين منها بعد انفجار مرفأ بيروت.

وتدفق المئات على ساحة رئيسية كان بها، السبت، آلاف المحتجين اللبنانيين الغاضبين من النخبة السياسية، التي يلقون عليها باللوم في تفاقم مشكلات البلاد الاقتصادية والسياسية.

وردت القوى الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة، وذلك غداة مواجهات عنيفة أوقعت عشرات الجرحى من الطرفين.

وأفادت قناة “الحرة” باندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان وسط بيروت، فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن 11 فرقة تعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين في العاصمة.