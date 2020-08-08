5 ملايين من الهلال للتعاقد مع إيكوبان.. ورد حاسم من طرابزون!

هل ينجح الهلال في التعاقد مع إيكوبان؟

قالت تقارير إعلامية تركية صادرة السبت أن إدارة نادي طرابزون سبور رفضت عروضًا من الهلال وسيلتا فيجو الإسباني لضم مهاجم الفريق، كاليب إيكوبان.

ولفت إيكوبان (26 عامًا) الأنظار بشدة هذا الموسم بعد تألقه وتسجيله 10 أهداف فضلًا عن تقديم 11 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

Ghana forward Caleb Ekuban scored in Trabzonspor’s 1-1 draw at Gazisehir Gaziantep on Saturday. Watch video of his goal below: pic.twitter.com/6fD1t2FT5a — David Stevenson (@iamMrStevenson) March 8, 2020

اللاعب الدولي الغاني كان قد وفد إلى طرابزون صيف 2019 قادمًا من ليدز يوناتيد الإنجليزي بمليون يورو فقط، ويرتبط معه بعقد يمتد إلى 2022.

يقول تقرير صادر عن يومية “الصباح” التركية أن إدارة النادي رفضت عروضًا من الهلال وسيلتا فيجو بحسب تصريحات رئيس النادي أحمد أغا.

Trabzonspor, Caleb Ekuban için 4 ve 5 milyon euro'luk teklifleri kabul etmedi. 🔑İstenen bonservis: 7 milyon euro 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Celtic

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Rangers

🇪🇸Celta Vigo

🇸🇦Al Hilal — Sporx (@sporx) August 5, 2020

بينما يستعد عملاقا الكرة الاسكتلندية، جلاسكو رينجرز وسيلتيك لتقديم عقود ضخمة إلى وكيل أعمال اللاعب من أجل إقناعه بالرحيل.

وذكر موقع “غانا سوكر” بأن الهلال يراقب إيكوبان منذ 4 أشهر وفتح قنوات الاتصال بعرض مبدئي 5 ملايين يورو، لكن طلبه قوبل بالرفض.

Gooooooool Caleb Ekuban 3-1, the King is back 👑 #trabzonspor 🔴 🔵 pic.twitter.com/ZCZAQXyma6 — H S (@sylhll) August 22, 2019

تبلغ القيمة التسويقية للاعب وفق “ترانسفيرماركت” حوالي 6 ملايين يورو، ويستطيع اللعب كجناح أيسر بجانب نشاطة في مركز المهاجم الصريح.

وتشير التقارير الواردة من الصحافة التركية بأن طرابزون لا نية لديه في بيع إيكوبان، إلا في حالة تحصيل مبلغ مالي مناسب وقدرّته بنحو 10 ملايين يورو.