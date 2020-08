5 ملايين من الهلال للتعاقد مع إيكوبان.. ورد حاسم من طرابزون!

قالت تقارير إعلامية تركية صادرة السبت أن إدارة نادي طرابزون سبور رفضت عروضًا من الهلال وسيلتا فيجو الإسباني لضم مهاجم الفريق، كاليب إيكوبان.

ولفت إيكوبان (26 عامًا) الأنظار بشدة هذا الموسم بعد تألقه وتسجيله 10 أهداف فضلًا عن تقديم 11 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

Ghana forward Caleb Ekuban scored in Trabzonspor’s 1-1 draw at Gazisehir Gaziantep on Saturday.

Watch video of his goal below:

