الرياضة

هل ينجح الهلال في التعاقد مع إيكوبان؟

5 ملايين من الهلال للتعاقد مع إيكوبان.. ورد حاسم من طرابزون!

محمد ابو الوفاaccess_time19 / ذو الحجة / 1441 هـ       8 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
الهلال يفاوض إيكوبان من طرابزون سبور

قالت تقارير إعلامية تركية صادرة السبت أن إدارة نادي طرابزون سبور رفضت عروضًا من الهلال وسيلتا فيجو الإسباني لضم مهاجم الفريق، كاليب إيكوبان.

ولفت إيكوبان (26 عامًا) الأنظار بشدة هذا الموسم بعد تألقه وتسجيله 10 أهداف فضلًا عن تقديم 11 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

اللاعب الدولي الغاني كان قد وفد إلى طرابزون صيف 2019 قادمًا من ليدز يوناتيد الإنجليزي بمليون يورو فقط، ويرتبط معه بعقد يمتد إلى 2022.

يقول تقرير صادر عن يومية “الصباح” التركية أن إدارة النادي رفضت عروضًا من الهلال وسيلتا فيجو بحسب تصريحات رئيس النادي أحمد أغا.

بينما يستعد عملاقا الكرة الاسكتلندية، جلاسكو رينجرز وسيلتيك لتقديم عقود ضخمة إلى وكيل أعمال اللاعب من أجل إقناعه بالرحيل.

وذكر موقع “غانا سوكر” بأن الهلال يراقب إيكوبان منذ 4 أشهر وفتح قنوات الاتصال بعرض مبدئي 5 ملايين يورو، لكن طلبه قوبل بالرفض.

تبلغ القيمة التسويقية للاعب وفق “ترانسفيرماركت” حوالي 6 ملايين يورو، ويستطيع اللعب كجناح أيسر بجانب نشاطة في مركز المهاجم الصريح.

وتشير التقارير الواردة من الصحافة التركية بأن طرابزون لا نية لديه في بيع إيكوبان، إلا في حالة تحصيل مبلغ مالي مناسب وقدرّته بنحو 10 ملايين يورو.

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *