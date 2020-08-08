مساعد وزير الدفاع إلى رحمة الله

الرياض- واس

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش؛ إثر مرض عانى منه.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

سيرة ذاتية

التحق بالقوات الجوية الملكية السعودية.

حصل على بكالوريوس علوم جوية – دورة مدرس طيران – دورة تحويلية – ماجستير علوم عسكرية – دورة برنامج الزمالة.

وقد تقلد عدة مناصب منها ضابط طيار- مدير إدارة – قائد قاعدة- رئيس هيئة- نائب قائد القوات الجوية- قائد القوات الجوية الملكية السعودية – مساعد وزير الدفاع.

الأوسمة والميداليات والأنواط:

وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة -وسام الملك فيصل – الدرجة الرابعة- وسام تحرير الكويت- وسام الاستحقاق الوطني – الجمهورية الفرنسية- وسام النجمة البرونزية – الولايات المتحدة الأمريكية- وسام الاستحقاق الوطني – الولايات المتحدة الأمريكية-ميدالية الصقر للطيران – الدرجة الأولى ( 1000 ساعة تدريس على طائرة ف – 15 )- ميدالية الصقر للطيران – الدرجة الثانية ( 1000 ساعة تدريس على طائرة اللايتننج)-ميدالية المسجد الحرام. ميدالية تحرير الكويت وميدالية التقدير العسكري الدرجة الأولى.