فيديو: رونالدو يتألق ويوفنتوس “خارج” دوري الأبطال!

فشل كريستيانو رونالدو في قيادة فريقه يوفنتوس للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تسجيله هدفين في مرمى أولمبيك ليون سهرة الجمعة.

نتيجة مباراة الذهاب كان قد حسمها الفريق الفرنسي لصالحه بهدف نظيف، قبل أن يستفاد من قاعدة التسجيل خارج القواعد بتسجيله هدف في تورينو.

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بهدفين لواحد، لكن الفوز لم يشفع للسيدة العجوز في التأهل ليطرد خارج البطولة من دورها الثاني.

Two goals & #UCLMOTM award for Cristiano Ronaldo ⚽️⚽️ 👉 @Cristiano will be among four candidates for Player of the Week. You can choose your selection tomorrow 👑 pic.twitter.com/LEzwofsuIy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 7, 2020

افتتح ليون التسجيل من علامة الجزاء مبكرًا بالدقيقة 12 عبر الهولندي ممفيس ديباي، قبل أن يعادل رونالدو النتيجة بنفس الكيفية في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني عاد رونالدو ليضيف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه عند الدقيقة الستين، ولم تفلح محاولاته المستميتة في إدراك هدف التأهل.

ورفع النجم البرتغالي رصيده من الأهداف في المسابقة الأوروبية إلى الرقم 131، ليواصل تربعه على لائحة هدافيها التاريخيين.

⚽️ Cristiano Ronaldo has now scored 24 goals in the round of 16. Only Lionel Messi (26) has more. pic.twitter.com/f9WBT07ZIK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 7, 2020

بينما تعتبر تلك هي المرة الأولى التي يُقصى من خلالها رونالدو في دوري الأبطال من دوره الثاني منذ عشر سنوات.

وتعود المرة الأخيرة التي غاب من خلالها اللاعب عن ربع النهائي إلى 2009 وكان أمام نفس الخصم أولمبيك ليون.

شاهد أهداف المباراة..

هدف ليون الاول , منفس حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/Eto1RnlmUO — فيصل اهداف (@CSHD8K) August 7, 2020

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف يوفنتوس الاول , رونالدو HD حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/CqgQvQtMCz — فيصل اهداف (@CSHD8K) August 7, 2020

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف يوفنتوس الثاني , رونالدو عاااااااااااالمي HD حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/e1qL66TLgI — فيصل اهداف (@CSHD8K) August 7, 2020