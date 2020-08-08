الرياضة

رونالدو يُقصى من الأبطال..

فيديو: رونالدو يتألق ويوفنتوس “خارج” دوري الأبطال!

محمد ابو الوفاaccess_time19 / ذو الحجة / 1441 هـ       8 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
كريستيانو رونالدو

فشل كريستيانو رونالدو في قيادة فريقه يوفنتوس للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تسجيله هدفين في مرمى أولمبيك ليون سهرة الجمعة.

نتيجة مباراة الذهاب كان قد حسمها الفريق الفرنسي لصالحه بهدف نظيف، قبل أن يستفاد من قاعدة التسجيل خارج القواعد بتسجيله هدف في تورينو.

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بهدفين لواحد، لكن الفوز لم يشفع للسيدة العجوز في التأهل ليطرد خارج البطولة من دورها الثاني.

افتتح ليون التسجيل من علامة الجزاء مبكرًا بالدقيقة 12 عبر الهولندي ممفيس ديباي، قبل أن يعادل رونالدو النتيجة بنفس الكيفية في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني عاد رونالدو ليضيف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه عند الدقيقة الستين، ولم تفلح محاولاته المستميتة في إدراك هدف التأهل.

ورفع النجم البرتغالي رصيده من الأهداف في المسابقة الأوروبية إلى الرقم 131، ليواصل تربعه على لائحة هدافيها التاريخيين.

بينما تعتبر تلك هي المرة الأولى التي يُقصى من خلالها رونالدو في دوري الأبطال من دوره الثاني منذ عشر سنوات.

وتعود المرة الأخيرة التي غاب من خلالها اللاعب عن ربع النهائي إلى 2009 وكان أمام نفس الخصم أولمبيك ليون.

شاهد أهداف المباراة..

محمد ابو الوفا

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