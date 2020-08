فيديو: رونالدو يتألق ويوفنتوس “خارج” دوري الأبطال!

فشل كريستيانو رونالدو في قيادة فريقه يوفنتوس للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تسجيله هدفين في مرمى أولمبيك ليون سهرة الجمعة.

نتيجة مباراة الذهاب كان قد حسمها الفريق الفرنسي لصالحه بهدف نظيف، قبل أن يستفاد من قاعدة التسجيل خارج القواعد بتسجيله هدف في تورينو.

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بهدفين لواحد، لكن الفوز لم يشفع للسيدة العجوز في التأهل ليطرد خارج البطولة من دورها الثاني.

Two goals & #UCLMOTM award for Cristiano Ronaldo ⚽️⚽️

👉 @Cristiano will be among four candidates for Player of the Week. You can choose your selection tomorrow 👑 pic.twitter.com/LEzwofsuIy

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 7, 2020