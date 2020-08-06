دي سوزا يشعل حرب التصريحات قبل ديربي جدّة!

وجّه جوزيف دي سوزا المحترف بصفوف الأهلي، رسالة تحدي إلى الاتحاد، وهو خصمه في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل الراقي ضيفًا على الاتحاد بملعب الجوهرة المشعة في جدة، لحساب المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري أمسية الأحد المقبل.

ويبدو الأهلي في حلة أفضل من العميد بعد أن فاز بمباراته الأولى عقب الاستئناف، وكانت ضد الحزم برباعية، ليحجز مركزه الثالث خلف الهلال والنصر.

بينما خسر رجال كاريلي أمام أبها بهدفين لواحد ودخل في حسابات دوامة الهبوط باحتلاله الترتيب الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

Do you wanna play against me and Lima ? Show me your skills and i will invite you 🤝 pic.twitter.com/EymYQL3D0f — Souza (@souza5) August 6, 2020

ونشر دي سوزا عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو وأرفق به كلمات تحدي لخصمه قائلًا..

“هل تريد اللعب ضدي أنا وليما؟ أرني إذن مهاراتك وسوف أصافحك”.

وسيفقد الأهلي العناصر في مباراة الديربي، أبرزهم ماركو مارين المصاب ويوسف بلايلي الذي لم يصل إلى الأن لجدة، وهيثم عسيري للإيقاف.

إضافة إلى ذلك يغيب لوكاس ليما بسبب تراكم البطاقات، ومحترف الرأس الأخضر دجانيني تفاريس بسبب الأزمة الحادثة مع الإدارة.

من طرف الاتحاد يغيب ويلفريد بوني وليوناردو جيل للإصابة، وبنسبة كبيرة لن يكون عبد العزيز البيشي متاحًا لتعرضه لوعكة صحية.