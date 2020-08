دي سوزا يشعل حرب التصريحات قبل ديربي جدّة!

وجّه جوزيف دي سوزا المحترف بصفوف الأهلي، رسالة تحدي إلى الاتحاد، وهو خصمه في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل الراقي ضيفًا على الاتحاد بملعب الجوهرة المشعة في جدة، لحساب المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري أمسية الأحد المقبل.

ويبدو الأهلي في حلة أفضل من العميد بعد أن فاز بمباراته الأولى عقب الاستئناف، وكانت ضد الحزم برباعية، ليحجز مركزه الثالث خلف الهلال والنصر.

بينما خسر رجال كاريلي أمام أبها بهدفين لواحد ودخل في حسابات دوامة الهبوط باحتلاله الترتيب الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

Do you wanna play against me and Lima ? Show me your skills and i will invite you 🤝 pic.twitter.com/EymYQL3D0f

— Souza (@souza5) August 6, 2020