دوري أبطال أوروبا: جوارديولا يتجاهل راموس ويمتدح بنزيمة!

ظهر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد ريال مدريد بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الجمعة.

ويحل الميرنجي ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي في ملعبه الاتحاد بعد أسابيع قليلة من حسمه بطولة الدوري الإسباني.

لقاء الذهاب أفضت نتيجته إلى فوز الإنجليز بهدفين لواحد بأرضية سانتياجو برنابيو، في مباراة شهدت طرد القائد سيرخيو راموس.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عن غياب راموس: “لم نفكر فيمن سيلعب من طرف ريال مدريد، لقد ركزنا فيما سنفعله نحن للفوز”.

وأضاف عن قيمة المباراة بالنسبة له كونه مدربًا سابقًا لبرشلونة: “لا تعني شيئًا خاصًا لي، أقولها بأمانة لأن هذا جزء من شخصيتي، لا أركز على هذه الجوانب”.

Pep Guardiola says Real Madrid is not a 'special' game for him, despite his Barcelona links pic.twitter.com/hKb18jyInd

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 6, 2020