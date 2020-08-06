دوري أبطال أوروبا: جوارديولا يتجاهل راموس ويمتدح بنزيمة!

ظهر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد ريال مدريد بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الجمعة.

ويحل الميرنجي ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي في ملعبه الاتحاد بعد أسابيع قليلة من حسمه بطولة الدوري الإسباني.

Who's reaching the quarter-finals? 🤔 🔵 Man. City lead 2-1 heading into Friday's last-16 decider!#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 5, 2020

لقاء الذهاب أفضت نتيجته إلى فوز الإنجليز بهدفين لواحد بأرضية سانتياجو برنابيو، في مباراة شهدت طرد القائد سيرخيو راموس.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عن غياب راموس: “لم نفكر فيمن سيلعب من طرف ريال مدريد، لقد ركزنا فيما سنفعله نحن للفوز”.

وأضاف عن قيمة المباراة بالنسبة له كونه مدربًا سابقًا لبرشلونة: “لا تعني شيئًا خاصًا لي، أقولها بأمانة لأن هذا جزء من شخصيتي، لا أركز على هذه الجوانب”.

Pep Guardiola says Real Madrid is not a 'special' game for him, despite his Barcelona links pic.twitter.com/hKb18jyInd — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 6, 2020

وأردف: “لديّ شعور خاص بأننا مستعدون كفاية لهذه المباراة، نريد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا ومن أجل ذلك يتعين علينا الفوز على فرق مثل ريال مدريد”.

وعن سؤاله عمّا إذا قدم مهاجم الملكي كريم بنزيمة موسمًا مشابهًا لليونيل ميسي، قال جوارديولا بأنه لاعب استثنائي، لكن يضعه في نفس المنزلة مع ميسي..

“إنه استثنائي ورائع، منذ أن كنت برشلونة وحتى الآن ظهر 20 لاعبًا لمقارنة أدائهم مع ميسي، بنزيمة لاعب آخر في هذه القائمة”.

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