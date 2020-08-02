رئيس الأهلي يطالب لاعبيه بنقاط الحزم

جدة- البلاد

طالب عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي ، اللاعبين بالانتصار في المواجهة القادمة أمام الحزم، مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الأهلي مساء أمس السبت مع لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري، وبحضور نائبه ياسر محروس، قبيل بداية الحصة التدريبية.

وهنأ مؤمنة الجميع باسمه ونيابة عن المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وطالب مؤمنة اللاعبين ببذل قصارى جهدهم والدخول في أجواء المنافسات سريعا بداية من مباراة الحزم، الثلاثاء المقبل.

كما شدد على ضرورة اللعب بروح الانتصار وتقديم المستويات المميزة، وإظهار الصورة الحقيقية للفريق لكسب نقاط المباراة وتحقيق تطلعات جماهير الأهلي.

وقد استأنف الأهلي تدريباته مساء أمس تحت قيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش بعد الإجازة التي حصل عليها الجميع أمس الأول الجمعة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووقف ميلويفيتش على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي شهدها ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.

وركز المدرب على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية، وسط حضور ومتابعة مؤمنة ونائبه ياسر محروس، وعضو مجلس الإدارة ياسر بن مدني علاقي.