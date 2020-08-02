حفتر: نتعهد بالتصدي للغزاة وإخراجهم من ليبيا

البلاد : وكالات

تعهد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في كلمة اليوم بالتصدي للغزاة وإخراجهم من ليبيا .

وقال: إن الأتراك بقوا في ليبيا لمدة 300 عام ولم ير منهم الليبيون إلا الشر.

وأكد المشير خليفة حفتر أن الليبيين لنيرضوا أبدا بالاستعمار وسيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده

وأشار حفتر إلى أن المرتزقة الذين أتوا إلى ليبيا مأجورون ومدربون.

جاء ذلك خلال تفقد حفتر للوحدات العسكرية ضمن “خطط التعبئة لمواجهة الغزو التركي”.

وتابع: “لا نقبل أن نُستعمر مرة ثانية.. ويكفي ما حصل لنا في السابق”.

وأكد حفتر أن الجيش “سيلقّن المرتزقة” الذين ترسلهم تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق درساً، وسيبعث برسالة “لمن يراقب من بعيد ويعتقدنا لقمة سهلة”، حسب تعبيره.