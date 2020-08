فيديو: ميسي يكسر قوانين الفيزياء في إعلان بيبسي

كشفت شركة “بيبسي” المنتجة للمشروبات الغازية النقاب عن الإعلان الجديد ويظهر فيه قائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

ويستمر التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” وعملاقة المشروبات الغازية، وهذه المرة عبر إعلان جديد للنجم الأرجنتيني.

ويركل ميسي في الإعلان عبوتين من مشروب بيبسي من مسافة بعيد عبر كرة صغيرة، ليزيح الكرة السفلية ويبقى على العلوية واقفة كما هي.

يستعد برشلونة لخوض مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي في السابع من أغسطس الحالي.

ويحمل ميسي على عاتقه العبور بالبلاوجرانا إلى مصاف الثمانية الكبار، لا سيما في ظل التردي الفني الواضح للنادي الكاتالوني.

شاهد المقطع..

Nothing but pinpoint accuracy from Leo Messi ahead of the return of #UCL football! 😀🎯#ForTheLoveOfIt | @PepsiFootball pic.twitter.com/Pw1jhWI3Ge

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 31, 2020