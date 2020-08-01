الرياضة

ميسي لا يتوقف عن إبهارنا..

فيديو: ميسي يكسر قوانين الفيزياء في إعلان بيبسي

محمد ابو الوفاaccess_time12 / ذو الحجة / 1441 هـ       1 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ميسي

كشفت شركة “بيبسي” المنتجة للمشروبات الغازية النقاب عن الإعلان الجديد ويظهر فيه قائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

ويستمر التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” وعملاقة المشروبات الغازية، وهذه المرة عبر إعلان جديد للنجم الأرجنتيني.

ويركل ميسي في الإعلان عبوتين من مشروب بيبسي من مسافة بعيد عبر كرة صغيرة، ليزيح الكرة السفلية ويبقى على العلوية واقفة كما هي.

يستعد برشلونة لخوض مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي في السابع من أغسطس الحالي.

ويحمل ميسي على عاتقه العبور بالبلاوجرانا إلى مصاف الثمانية الكبار، لا سيما في ظل التردي الفني الواضح للنادي الكاتالوني.

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محمد ابو الوفا

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