رسميًا: رونالدو خارج سباق الحذاء الذهبي

استبعد مدرب يوفنتوس، ماوريسيو ساري، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق التي تواجه روما سهرة اليوم السبت في ختام جولات الكالتشيو.

ويستضيف يوفنتوس المتوّج بالدوري التاسع تواليًا، نظيره روما في ملعب أليانز ستاديوم في مباراة تحصيل حاصل بعد أن تبيّنت مراكز كلا الفريقين باللائحة.

وفضّل المدرب ساري عدم استدعاء كريستيانو رونالدو إلى القائمة المعنية بخوض المباراة، نظرًا لانتهاء آماله في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي.

وانفرد مهاجم لاتسيو، تشيرو إيموبيلي بالجائزة بعد أن فض الشراكة مع لاعب بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، وأوصل جعبة أهدافه إلى الرقم 35.

10 more goals than Messi.

4 more goals than Ronaldo.

1 more goal than Lewandowski.

Ciro Immobile has done it 🤩

— Goal News (@GoalNews) August 1, 2020