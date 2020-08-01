الرياضة

رونالدو يخسر الرهان..

رسميًا: رونالدو خارج سباق الحذاء الذهبي

محمد ابو الوفاaccess_time12 / ذو الحجة / 1441 هـ       1 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
رونالدو وإيموبيلي

استبعد مدرب يوفنتوس، ماوريسيو ساري، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق التي تواجه روما سهرة اليوم السبت في ختام جولات الكالتشيو.

ويستضيف يوفنتوس المتوّج بالدوري التاسع تواليًا، نظيره روما في ملعب أليانز ستاديوم في مباراة تحصيل حاصل بعد أن تبيّنت مراكز كلا الفريقين باللائحة.

وفضّل المدرب ساري عدم استدعاء كريستيانو رونالدو إلى القائمة المعنية بخوض المباراة، نظرًا لانتهاء آماله في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي.

وانفرد مهاجم لاتسيو، تشيرو إيموبيلي بالجائزة بعد أن فض الشراكة مع لاعب بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، وأوصل جعبة أهدافه إلى الرقم 35.

بينما يمتلك رونالد 31 هدفًا، لكنهم يسعفوه لمناطحه إيموبيلي الذي يقترب من تحقيق جائزة هدّاف الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في مسيرته.

ويستعد رونالدو لخوض إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون الفرنسي في تورينو بالسابع من أغسطس الحالي.

لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز ليون بهدفٍ نظيفٍ في معلقه جروباما ستاديوم، فيما يحتاج البيانكونيري إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين للعبور.

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محمد ابو الوفا

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