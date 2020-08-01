رئيس ونجوم الهلال يفتتحون متجر النادي بالرياض

الرياض- البلاد

افتتح رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل مساء اليوم السبت، متجر نادي الهلال بالرياض، وذلك بحضور عدد من منسوبي إدارة النادي واللاعبين، وممثلي شركة S-team الراعي الرسمي لأطقم الفريق.

ويعد أكبر متجر لنادٍ سعودي، بمساحة تبلغ 1500 متر مربع، مقابل جامعة الملك سعود بالرياض.

ويقدم المتجر العديد من الخدمات لمشجعي النادي، حيث تتوفر خيارات متعددة من الأطقم والملابس،

بالإضافة للإكسسوارات والهدايا التذكارية، وخدمة طباعة الأرقام على الأطقم، إلى جانب منطقة مخصصة لتغليف الهدايا، وأخرى لكبار الشخصيات.