1573 إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا في المملكة

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، عن تسجيل (1573) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى (277,478 ) حالة.

فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا في المملكة إلى (37043) حالة، منها (2016) حالة حرجة .

كما أعلنت الصحة عن تسجيل (1890) حالة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى ( 237,548) حالة تعافي ،

فيما ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى (2887) حالة بعد تسجيل (21) حالة وفاة جديدة.

فيما لم يتم تسجيل إي حالة اصابة في المشاعر المقدسة .