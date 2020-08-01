بهدفي أوباميانج … الأرسنال يتوج بكأس الاتحاد على حساب البلوز

جدة- البلاد

أحرز بيير-إيمريك أوباميانج هدفين ليقود أرسنال لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على تشيلسي وتعزيز رقمه القياسي في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة 14 اليوم السبت.

أقيمت المباراة في استاد ويمبلي دون مشجعين بسبب جائحة كوفيد-19، وتأهل أرسنال بذلك للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

كما توج ميكل أرتيتا بلقبه الأول بعدما رحل عن منصب مساعد المدرب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي وتولى المسؤولية في أرسنال خلفا للمدرب أوناي إيمري في ديسمبر الماضي.

وبينما كان التعادل 1-1 يسيطر على اللقاء، اجتاز أوباميانج مهاجم أرسنال أحد منافسيه قبل أن يسدد كرة ساقطة بشكل رائع بقدمه اليسرى في الدقيقة 67 ليمنح الأفضلية لناديه الذي عانى من موسم صعب وأنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثامن.

وتقدم تشيلسي بهدف مبكر حيث تلقى كريستيان بوليسيك تمريرة من أوليفييه جيرو داخل المنطقة وراوغ أحد منافسيه ببراعة ثم سدد من مدى قريب في مرمى الحارس إميليانو مارتينيز.

وأدرك أرسنال التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعدما تعرض الجابوني أوباميانج لخطأ من سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي.

واضطر تشيلسي، الذي فقد أزبيليكويتا وبوليسيك بسبب الإصابة، إلى استكمال المباراة بعشرة لاعبين أثناء التأخر 2-1 بعدما تلقى ماتيو كوفاتشيتش البطاقة الصفراء الثانية بعد خطأ بدا ضعيفا ضد جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال.