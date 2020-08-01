اتحاد القدم يمنع الأندية من التعاقد مع تاوامبا .. واللاعب يوضح

جدة- البلاد

أرسل اتحاد كرة القدم تعميما للأندية السعودية يفيد بمنع التعاقد مع اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا هذا الموسم أو المواسم المقبل, وذلك بعد رفضه تمديد عقده مع التعاون حتى نهاية الموسم.

ويعتمد منع تاومبا من اللعب في الدوري السعودي على تعميم سابق أرسله اتحاد القدم للأندية, يفيد بأن أي لاعب (أجنبي) يمتنع عن إكمال الموسم مع فريقه سيمنع من اللاعب في الدوري.

وبهذا ينضم تاوامبا للمغربي وليد أزارو والأردني عامر شفيع في قائمة الممنوعين من اللاعب في الدوري السعودي.

من جانبه رد اللاعب الكاميروني على هذا القرار بأنه لم يرفض التمديد للتعاون وأضاف أنه قدم عدة مبادرات للوصول لحل وسط للاتفاق على بنود عقد التمديد لنهاية الموسم ولكن إدارة التعاون هي من رفضت ، بحسب ماذكره تاوامبا.