نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: أرسنال يستدرج تشيلسي في ويمبلي

يحتضن ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن غدًا السبت نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين أرسنال وجاره تشيلسي.

ووصل كلا الفريقين إلى المشهد الختامي للمسابقة بعد أن أطاحا بمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد تواليًا في نصف النهائي.

ويطمح مدرب تشيلسي فرانك لامبارد (42 عامًا) في معانقة باكورة ألقابه مع النادي اللندني، إذ تولى المسئولية طليعة هذا الموسم.

والحال نفسه بندرج على مدرب أرسنال الشاب مايكل أرتيتا (38 عامًا)، الذي تسلم مقاليد التدريب قبل 8 أشهر فقط خلفًا لأوناي إيمري.

تشيلسي بدوره ضمن التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا عن الموسم المقبل، إثر احتلاله المركز الرابع في لائحة ترتيب البريميرليج.

بينما احتل أرسنال أسوأ مركز له منذ 15 عامًا، وجاء ثامنًا في الجدول ما أقصاه من التأهل إلى البطولات القارية للموسم المقبل.

لكنه لا يزال يمتلك فرصة للظهور الأوروبي، عبر اليورباليج في حال فوزه بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي غدًا أمام خصمه اللندني تشيلسي.

تعتبر المباراة بالنسبة للمدربين الشابين مناسبة قوية لتعزيز وإرساء دعائم مشروعيهما الذي بدأ قبل أشهر قليلة.

