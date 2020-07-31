نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: أرسنال يستدرج تشيلسي في ويمبلي

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدًا على أرضية ويمبلي..

يحتضن ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن غدًا السبت نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين أرسنال وجاره تشيلسي.

ووصل كلا الفريقين إلى المشهد الختامي للمسابقة بعد أن أطاحا بمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد تواليًا في نصف النهائي.

ويطمح مدرب تشيلسي فرانك لامبارد (42 عامًا) في معانقة باكورة ألقابه مع النادي اللندني، إذ تولى المسئولية طليعة هذا الموسم.

والحال نفسه بندرج على مدرب أرسنال الشاب مايكل أرتيتا (38 عامًا)، الذي تسلم مقاليد التدريب قبل 8 أشهر فقط خلفًا لأوناي إيمري.

تشيلسي بدوره ضمن التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا عن الموسم المقبل، إثر احتلاله المركز الرابع في لائحة ترتيب البريميرليج.

بينما احتل أرسنال أسوأ مركز له منذ 15 عامًا، وجاء ثامنًا في الجدول ما أقصاه من التأهل إلى البطولات القارية للموسم المقبل.

لكنه لا يزال يمتلك فرصة للظهور الأوروبي، عبر اليورباليج في حال فوزه بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي غدًا أمام خصمه اللندني تشيلسي.

تعتبر المباراة بالنسبة للمدربين الشابين مناسبة قوية لتعزيز وإرساء دعائم مشروعيهما الذي بدأ قبل أشهر قليلة.

Screenshot and reply the winning goalscorer in this weekend's #HeadsUpFACupFinal 🤳 👀 pic.twitter.com/Hrl5s7kdPg — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 31, 2020

وبعيدًا عن تلك الدفعة المعنوية التي سيتلقاها الطرف الفائز، فإن المباراة بالنسبة لأرسنال هي مباراة الموسم بكل تأكيد.

فخسارة المباراة تعني بطبيعة الحال خسارة اللقب والانفراد بالررقم القياسي، إضافة إلى فقدان فرصة الظهور في المسابقات الأوروبية،

ما يجعله يتكبد خسائر -متوقعة- بنحو 40 مليون يورو بحسب “تلجراف” بينما اهترأت خزائنه بالفعل بحوالي 30 مليون الموسم الماضي لعدم تأهله لدوري الأبطال.

طالع أيضًا..

ريال مدريد يطارد جوهرة إشبيلية

برشلونة يقرر معاقبة نجمه “المتمرد”!

ليفربول يقدم عرضًا لمدافع المنتخب الجزائري

نجم بايرن ميونيخ يعرض نفسه على برشلونة

بعد أزارو.. عامر شفيع ممنوع من اللعب في المملكة

مانشستر سيتي ينقض على نجم المنتخب الإسباني

فيديو: وصول مايكون إلى الرياض للالتحاق بتدريبات النصر

يمتلك أرسنال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي (13 مرة) يليه مانشستر يونايتد (12). أما تشيلسي فيمتلك 8 ألقاب.

تقابل الفريقان الموسم الماضي في نهائي الدوري الأوروبي وكانت الغلبة للبلوز في وداعية المدرب ماوريسيو ساري وإيدين هازارد، اللذان انتقلا إلى يوفنتوس وريال مدريد.

ويتقابلان مجددًا هذا الموسم في نهائي أعرق المسابقات الإنجليزية ، التي انطلقت أول نسخة منها 1871، وتعتبر البطولة الثانية في البلاد بعد الدوري الممتاز.

يخوض الجانرز النهائي رقم 21 في المسابقة وهو رقم قياسي لم يصل إليه أي نادٍ من قبل، بينما يلعب تشيلسي النهائي رقم 14 له.