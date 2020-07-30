ليفربول يقدم عرضًا لمدافع المنتخب الجزائري

قالت إذاعة شبكة “كادينا كوبي” الإسبانية إن قائد المنتخب الجزائري ومدافع فريق ريال بيتيس، عيسى ماندي، مطلوب في ليفربول الإنجليزي.

ونوهت الشبكة ذائعة الصيت في إسبانيا بأن مدرب ليفربول، يورجن كلوب، طلب من الإدارة الشروع في عمية التعاقد مع اللاعب.

Liverpool have offered Real Betis £9m for Aissa Mandi, as the Reds look to replace Dejan Lovren. The Spaniards are willing to sell, but the defender has a release clause of £27m. (@COPE) pic.twitter.com/YZuMnTW5yS — Liverpool Chronicle (@LivChron) July 30, 2020

ويهدف كلوب إلى الحصول على توقيع ماندي بأقصى سرعة من أجل ضمه إلى معسكر ليفربول الإعدادي للموسم الكروي المقبل.

ماندي (28 عامًا) كان إحدى القطع الأساسية في تشكيلة المنتخب الجزائري الحائز على لقب أمم إفريقيا الصيف الماضي بمصر.

وينشط في قلب دفاعات ريال بيتيس منذ 2016 وهو أحد الركائز الهامة لدى الفريق الأندلسي، وأحد قادته بالفعل.

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وذكر تقرير “كوبي” بأن ليفربول سيقدم مبلغ 10 ملايين يورو من أجل استقدام ماندي، الذي ينتهي تعاقده مع بيتيس الموسم المقبل.

بينما سيشترط النادي الحصول على قيمة البند الجزائي في عقده والبالغ 30 مليون يورو.

وسيكون اللاعب صاحب 55 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري، معوضًا للكرواتي ديان لوفرين الذي انتقل قبل أيام إلى زينيت الروسي.