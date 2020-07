ليفربول يقدم عرضًا لمدافع المنتخب الجزائري

قالت إذاعة شبكة “كادينا كوبي” الإسبانية إن قائد المنتخب الجزائري ومدافع فريق ريال بيتيس، عيسى ماندي، مطلوب في ليفربول الإنجليزي.

ونوهت الشبكة ذائعة الصيت في إسبانيا بأن مدرب ليفربول، يورجن كلوب، طلب من الإدارة الشروع في عمية التعاقد مع اللاعب.

Liverpool have offered Real Betis £9m for Aissa Mandi, as the Reds look to replace Dejan Lovren.

The Spaniards are willing to sell, but the defender has a release clause of £27m. (@COPE) pic.twitter.com/YZuMnTW5yS

