حفظ الله قائد المسيرة .. وأدام عز الوطن

البلاد – عادل بابكير – مرعي عسيري – رانيا الوجيه – مها العواودة ـ محمد قاسم ــ ياسر بن يوسف ـ أحمد الأحمدي

عبر عدد من المواطنين عن فرحتهم بإطلالة عيد الأضحى المبارك داعين في الوقت نفسه الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ التباعد الاجتماعي نغمة يومية حتى تمر أيام العيد بسلام ، كما دعوا الله سبحانه وتعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بوافر الصحة والعافية وأن يوفق ولي عهده الأمين لما فيه خير هذا الوطن المعطاء وأن يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في يسر وسهولة ، كما تمنوا أن تكون المملكة في مقدمة الدول على كافة الأصعدة وان يزيل الله سبحانه وتعالى هذه الجائحة ويعود نبض الحياة إلى البشرية جمعاء. وفي هذا السياق قال عضو مجلس الشورى دكتور سامي زيدان رجائي في هذه الأيام المباركة أدعو الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بوافر الصحة والعافية وأن يحفظه ويحفظ سمو ولي عهده الأمين لمتابعة مسيرة التطور والتقدم للوطن الحبيب، كما أدعو الله أن يزيح عنا وباء كورونا ويمتع المواطنين والمقيمين بالصحة والعافية وأن يعيده علينا جميعاً باليمن والبركة وأن نكون من العايدين الفائزين.

عودة الحياة

الدكتور فائز بن ظافر الشهري مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة مكة المكرمة سايقا قال أسال الله أن يديم على بلادنا وقادتها الميامين الامن والامان والاستقرار وأن يحفظهم ذخرا للإسلام والمسلمين وان يزيل هذه الغمة عن هذه الامة عاجلا غير اجل وتعود الحياة في كافة بلاد المسلمين وبلدان العالم اجمع الى طبيعتها.

نعمة الأمن

يقول مدير عام إذاعة جدة مشعل الثبيتي :”كل عام وبلادي المملكة العربية السعودية العظمى قيادة وشعبا والأمتين العربية والإسلامية بخير وبهذه المناسبة أدعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وأن يديم على هذا الوطن المقدس نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في مسيرته نحو مستقبل مشرق بسواعد أبنائه الأوفياء بحول الله وقوته”.

إزالة الوباء

المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان نور الحقباني أعربت عن أمنياتها ودعواتها بدوام التقدم للمملكة العربية السعودية وأن تكون على الدوام في مقدمة دول العالم في جميع المجالات بلا استثناء، وأن يزيل الله هذا الوباء عن البشرية جمعاء، وأن يعم الاستقرار والرخاء والأمن والسلام الدائم.

يد واحدة

وقال سفير منظمة الصحة العالمية في المملكة والشرق الأوسط الدكتور فهد الجوفي :” أسال الله عز وجل بأن يرفع الغمة عن هذه الأمة، ويألف بينا وأن نكون يدا واحدة، وأن يحفظ مملكتنا وقيادتنا الحكيمة الرشيدة من الحاسدين والحاقدين، وأن تنعم بلادنا بالأمن والأمان والازدهار، طبتم وطابت حياتكم بالحب والخير والرضى والمغفرة من الله.

العادات الأصيلة

وقال الشيخ بندر عبد الله ال مفرح مدير ادارة المستشارين بفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير ندعو الله في هذه الأيام المباركه أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وأن يسدد خطى ولي عهده الأمين وأن يرفع عن العالم اجمع هذا الوباء وأن نرى الحرمين الشريفين وقد ازدحما بالعمار والزوار .

يقول استاذ الصحة العامة واستشاري طب الاسرة والمجتمع البروفيسور توفيق خوجة ، بحلول عيد الأضحى اهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان- حفظهما الله – وادعو الله ان يديم عليهما الصحة والعافية. كما ادعو الله عز وجل أن يعجّل برفع وباء كورونا ، وأن تعود الحياة أفضل مما كانت عليه في السابق ، وان يديم على بلادنا امنها واستقرارها وان تشهد بلادنا مزيداً من الازدهار والرقي.

مسيرة التنمية

أما استشاري الاطفال الدكتور نصر الدين الشريف ، فيقول أقدم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان- حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على الجميع بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية وهي تنعم بالأمن والاستقرار والسلام ، كما ادعو الله ان يرفع وباء كورونا ويديم مسيرة التنمية والبناء في بلادنا كي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار. استشاري طب الاسرة والمجتمع الدكتور خالد باواكد قال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أدعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بموفور الصحة ودوام التوفيق.

الحركة الثقافية

كما تمنى احمد إبراهيم السروي مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أن يحفظ الله قائد مسيرة هذه البلاد ويسدد خطى اصلاحات ولي عهده الأمين وأن يجلو الله هذا الوباء الذي حد من تفعيل الأنشطه والمناسبات السعيدة وتمنى التوفيق لوزارة الثقافة بعد تشكيل احد عشر نشاطاً وأن نرى انعكاسه قريباً بالايجاب على الحركة الثقافية والفنية.

أنشطة منبرية

الدكتور احمد علي ال مريع رئيس نادي ابها الأدبي قال اتمنى أن يمن الله بالشفاء لخادم الحرمين الشريفين وكل مرضى المسلمين وأن تعود الحياة إلى طبيعتها وقد زالت هذه الجائحة واتمنى أن نستأنف محاضرات النادي وانشطته المنبرية .

عبد العال الحربي نائب رئيس نادي ابها الرياضي قال اتمنى أن الله يبعد عن العالم اجمع وباء كورونا ويفرحنا بسلامة قائد مسيرتنا ،وأن الله يوفق نادينا بحصوله على كأس خادم الحرمين الشريفين.

أداء النسك

كما قال إبراهيم اللوذ عضو نادي ابها الأدبي اتمنى من الله القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويدحر عنها اعداء الأمن والنجاح وأن يحفظ الملك سلمان بن عبد العزيز ويعطيه الصحة والعافية وأن يوفق ولي عهده الأمين وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم.

إعلام متألق

كما تمنى الكاتب الصحفي علي حسن العكاسي أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وان يزف الينا انتهاء وباء كورونا وسلامة خادم الحرمين الشريفين ويوفق ولي عهده وأن ارى اعلامنا متألقا كما كان واكثر وأن تقنن الصحف الاكترونية.

راية التوحيد

وتمنى أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة شقراء نايف صقير المطيري بمناسبة عيد الأضحى المبارك للوطن الغالي دوام أمنه واستقراره، وأن يطيل الله في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويوفق ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، داعيا المولى أن تظل راية التوحيد عالية خفاقة.

حب الخير

كما صرحت بأمنياتها فنانة الدراما الخليجية ليلى السليمان متمنية: أن يعم الأمن والأمان في كل أنحاء العالم وأن يرفع عنا الله بلاء الوباء وألا يعود هذا المرض مرة أخرى، أما عن أمنيتها الشخصية فقالت : أتمنى لنفسي ما أتمناه لغيري وأن يحفظنا الله وأن يحفظ لي أولادي وأتمنى من كل البشر أن يتعلموا حب الخير لغيرهم وأمنيتي في والوقت الراهن أتمنى بشدة أن أذهب لزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي في أقرب وقت .

أمن وأمان

وعبرت الاعلامية منى أبو سليمان بأن جميع أمنياتها الشخصيه فقد حققها الله لها وأضافت : الحمدلله الكثير من امنياتي الشخصية تحققت وفقط اتمنى الصحة والعمر المديد لجميع من احب والامن والامان للوطن والمنطقة والدول الاسلامية.

موسى علي العسيري من شركة الماء والكهرباء قال اسأل الله أن يرفع بلاء كورونا عن العالم اجمع وأن يشفي ويعافي خادم الحرمين الشريفين وأن يجعله عاما سعيدا على البلاد والعباد ويوفق حجاج بيت الله الحرام.

ويقول المعلم عبد العزيز مداوي اتمنى أن يصدر نظام صارم لمن يسيئون للأماكن العامة والمتنزهات برمي النفيات لاننا وصلنا لمرحلة لم تنفع معهم التوعية.

الإعلامي طلال العاصمي من هيئة الاذاعة والتلفزيون قال اتمنى من الله التوفيق والسداد وأن يجعل الله خاتمة هذا العام خاتمة طيبة على الةسلام والمسلمين.

رفع الغمة

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد سعد القرشي :”ندعو الله أن يعم الرخاء والأمن والاستقرار على بلاد العالم الإسلامي خاصة وعلى العالم عامة وأن يرفع الله الغمة عن هذه الأمة، وأن ينصر دولتنا وجنودنا الأبطال على الأعداء، وأن يكفينا شر الأشرار والمتربصين.

احمد بن عبد اللطيف مير وكيل الكلية المتوسطة ومركز العلوم والرياضيات بمكة المكرمة سابقا قال أسال الله يديم نعمة الصحة على خادم الحرمين الشريفين كما أسال الله في هذا اليوم المبارك ان يزيل هذا الوباء عن سائر بلادنا وبلاد المسلمين وبلدان العالم اجمع ليسودها الامن والامان. وعبرت ألفت شعبان عن أزكى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سائلة المولى عز وجل وأن يوفقهما لما فيه الخير للإسلام والمسلمين وينعم عليهما بالصحة والعافية.

من جانبها باركت الدكتورة أمل الجهني لجميع المسلمين والمسلمات عامة وللشعب السعودي خاصة بقدوم عيد الأضحى المبارك وتمنت لهم عيدا سعيدا وأن يتم الله عليهم الصحة والعافية وأن ينعاد العيد عليهم بالخير والبركات.

دراما متقدمة

الفنان السعودي محمد طلق أسأل الله العظيم أن يوفق خادم الحرمين وولي عهده، وأن يديم عليهما موفور الصحة والعافية، وأدعو الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن تنعم بلادنا وأرضنا العظيمة بالأمن والأمان، كما أتطلع لدراما سعودية متقدمة في ظل رؤية 2030.

أما الشاعر خالد الرقيباء فقال إن أمنياته جميعها تتجسد في زوال الجائحة عن بلادنا الغالية، وأن تعود دورة الحياة إلى طبيعتها، مهنئاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وجميع من هم على أرض المملكة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ رجال الأمن وجنود الوطن الذين يواصلون تقديم الغالي والنفيس للدفاع عن أرض المملكة الحبيبة.

تعامل إنساني

بدر مارديني أحد مشاهير السوشيال ميديا تحدث عن أمنيته على الصعيد العام فقال أتمنى بشكل عام أن يسود بين الناس التعامل بالإنسانية ، وهذا ما قدمته مملكتنا الغالية في تعاملها الإنساني مع جميع من على أرضها والذي شاهده العالم في أزمة فيروس كورونا حين منحت العلاج لكل من يقيم ويعيش على أرضها مجانا.

سارة محمد النائلي طالبة طب وجراحة، جامعة القاهرة قالت: أدرس تخصص الطب لتحقيق غاية عظيمة هي مساعدة الناس ولترك بصمة وأثر جيد.اتمنى أن اكمل دراستي باجتهاد واحصل على عدّة شهادات. وقالت الاعلامية سحر طارق بساطي امنياتي ان يصبح لدي مرسم وأن اساهم في اعمال الخير وأن يعم السلام لعالم اجمع ونسال الله ان يزيل عننا هذه الجائحة. وتقول ايناس حنور الامل بالله كبير والاهم تحقيق الامنيات ان تكون ثقتك عالية برب العالمين ومهما كانت امنيتك مستحيلة برغبتك وبايمانك بربك سيتحقق كل ما تتمناه.