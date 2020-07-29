الرياضة

مانشستر سيتي ينهي الصفقة..

مانشستر سيتي ينقض على نجم المنتخب الإسباني

محمد ابو الوفاaccess_time9 / ذو الحجة / 1441 هـ      29 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

زعمت شبكة “سكاي سبورتس” في تقرير لها اليوم الأربعاء، بأن مانشستر سيتي أنهى صفقة جناح فالنسيا الإسباني، فيران توريس.

ويعتبر توريس (20 عامًا) إحدى أبرز المواهب في الدوري الإسباني هذا الموسم، بتسجيله 6 أهداف وتقديمه سبع تمريرات حاسمة إلى زملائه.

وقال تقرير الشبكة الرائدة بأن قيمة الصفقة تتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو، بعد أن اتفق النادي الإنجليزي مع اللاعب وناديه.

ينشط توريس في مركز الجناح الأيمن، ويتميز بالسرعة والمهارة الفائقتين، وهو لاعب دولي لمنتخب إسبانيا لأقل من 21 عامًا.

ينقضي تعاقده مع فالنسيا صيف 2021، ما يعني أن بإمكانه التوقيع مجانًا في يناير القادم لأي نادٍ يرغب في حمل ألوانه.

وعوضًا عن خسارته من دون مقابل، فإن إدارة الخفافيش قررت طرح اسم اللاعب في السوق الصيفي القادم للاستفادة المادية منه.

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من المعتقد به في أروقة الصحافة الإنجليزية أن مانشستر سيتي قرر التعاقد مع توريس لتعويض رحيل ليروي ساني، الذي تقمّص ألوان بايرن ميونيخ.

إذ يحبذ المدرب جوارديولا العمل مع تلك النوعية من اللاعبين الإسبان الذين يجيدون الاحتفاظ بالكرة، لما لديهم من تكنيك عالٍ وقدرة كبيرة على التمرير الدقيق.

محمد ابو الوفا

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