مانشستر سيتي ينقض على نجم المنتخب الإسباني

زعمت شبكة “سكاي سبورتس” في تقرير لها اليوم الأربعاء، بأن مانشستر سيتي أنهى صفقة جناح فالنسيا الإسباني، فيران توريس.

ويعتبر توريس (20 عامًا) إحدى أبرز المواهب في الدوري الإسباني هذا الموسم، بتسجيله 6 أهداف وتقديمه سبع تمريرات حاسمة إلى زملائه.

وقال تقرير الشبكة الرائدة بأن قيمة الصفقة تتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو، بعد أن اتفق النادي الإنجليزي مع اللاعب وناديه.

Man City are close to agreeing a deal worth €23m plus add-ons for winger Ferran Torres, sources have told @RobDawsonESPN : https://t.co/RjlhDr0B08 pic.twitter.com/sgoygyZBwn

ينشط توريس في مركز الجناح الأيمن، ويتميز بالسرعة والمهارة الفائقتين، وهو لاعب دولي لمنتخب إسبانيا لأقل من 21 عامًا.

ينقضي تعاقده مع فالنسيا صيف 2021، ما يعني أن بإمكانه التوقيع مجانًا في يناير القادم لأي نادٍ يرغب في حمل ألوانه.

وعوضًا عن خسارته من دون مقابل، فإن إدارة الخفافيش قررت طرح اسم اللاعب في السوق الصيفي القادم للاستفادة المادية منه.

Manchester City and Valencia have reached an agreement over the signing of winger Ferran Torres, reports @Generaldepie_ pic.twitter.com/vrWiO1ZgKM

— B/R Football (@brfootball) July 29, 2020