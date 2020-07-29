الرياضة

ميلان يواصل تألقه في الدوري الإيطالي..

فيديو: ميلان يمطر شباك سامبدوريا بأربعة أهداف

محمد ابو الوفاaccess_time9 / ذو الحجة / 1441 هـ      29 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ميلان

عاد ميلان من ميدان مضيفه سامبدوريا سهرة الأربعاء بفوزٍ عريض قوامه أربعة أهداف لواحد، لحساب المرحلة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

ويدين الفريق اللومباردي إلى نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالانتصار، بعدما سجل هدفين وصنع واحدًا، قبل أن يخرج في أواخر الشوط الثاني.

وشهد ملعب لويجي فيراريس بالماراسي الفوز الأول لميلان ضد السامب منذ عامين، إذ انتصر سامبدوريا في اللقائين الماضيين على أرضيته أمام ميلان.

وضمن ميلان مركزًا مؤهلًا إلى الدوري الأوروبي الموسم القادم، بعد أن أوصل رصيده إلى 63 نقطة بالمركز الخامس، محققًا 8 انتصارات و3 تعادلات منذ استئناف النشاط.

افتتح إبراهيموفيتش التسجيل للزوار مبكرًا في الدقيقة الرابعة إثر تمريرة من الكرواتي أنتي ريبيتش، وعليه انتهى الشوط الأول.

وعاد إبرا في مطلع الشوط الثاني ليمنح زميله التركي هاكان كالهانوجلو تمريرة أسفرت عن الهدف الثاني.

قبل أن يتبادلا الأدوار ويضيف إبرا الهدف الثالث بتمريرة من هاكان في الدقيقة 58. فيما أوقف الحارس دوناروما ركلة جزاء بالدقيقة 78.

ومنح المراهق النرويجي كريستوفر أسكيلدسن هدف تقليص الفارق للسامب عند الدقيقة 87 من تسديدة صاروخية.

بينما أكمل البديل البرتغالي الشاب رافايل لياو رباعية ميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

شاهد أهداف المباراة..

محمد ابو الوفا

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