فيديو: ميلان يمطر شباك سامبدوريا بأربعة أهداف

عاد ميلان من ميدان مضيفه سامبدوريا سهرة الأربعاء بفوزٍ عريض قوامه أربعة أهداف لواحد، لحساب المرحلة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

ويدين الفريق اللومباردي إلى نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالانتصار، بعدما سجل هدفين وصنع واحدًا، قبل أن يخرج في أواخر الشوط الثاني.

وشهد ملعب لويجي فيراريس بالماراسي الفوز الأول لميلان ضد السامب منذ عامين، إذ انتصر سامبدوريا في اللقائين الماضيين على أرضيته أمام ميلان.

وضمن ميلان مركزًا مؤهلًا إلى الدوري الأوروبي الموسم القادم، بعد أن أوصل رصيده إلى 63 نقطة بالمركز الخامس، محققًا 8 انتصارات و3 تعادلات منذ استئناف النشاط.

2 goals and an assist: @Ibra_official's decisive in our goal glut

2 gol e un assist: è Ibra-show nella vittoria di Marassi #SampdoriaMilan #SempreMilan

