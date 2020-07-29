فيديو: ميلان يمطر شباك سامبدوريا بأربعة أهداف

عاد ميلان من ميدان مضيفه سامبدوريا سهرة الأربعاء بفوزٍ عريض قوامه أربعة أهداف لواحد، لحساب المرحلة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

ويدين الفريق اللومباردي إلى نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالانتصار، بعدما سجل هدفين وصنع واحدًا، قبل أن يخرج في أواخر الشوط الثاني.

وشهد ملعب لويجي فيراريس بالماراسي الفوز الأول لميلان ضد السامب منذ عامين، إذ انتصر سامبدوريا في اللقائين الماضيين على أرضيته أمام ميلان.

وضمن ميلان مركزًا مؤهلًا إلى الدوري الأوروبي الموسم القادم، بعد أن أوصل رصيده إلى 63 نقطة بالمركز الخامس، محققًا 8 انتصارات و3 تعادلات منذ استئناف النشاط.

2 goals and an assist: @Ibra_official's decisive in our goal glut

2 gol e un assist: è Ibra-show nella vittoria di Marassi #SampdoriaMilan #SempreMilan

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افتتح إبراهيموفيتش التسجيل للزوار مبكرًا في الدقيقة الرابعة إثر تمريرة من الكرواتي أنتي ريبيتش، وعليه انتهى الشوط الأول.

وعاد إبرا في مطلع الشوط الثاني ليمنح زميله التركي هاكان كالهانوجلو تمريرة أسفرت عن الهدف الثاني.

قبل أن يتبادلا الأدوار ويضيف إبرا الهدف الثالث بتمريرة من هاكان في الدقيقة 58. فيما أوقف الحارس دوناروما ركلة جزاء بالدقيقة 78.

ومنح المراهق النرويجي كريستوفر أسكيلدسن هدف تقليص الفارق للسامب عند الدقيقة 87 من تسديدة صاروخية.

بينما أكمل البديل البرتغالي الشاب رافايل لياو رباعية ميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

شاهد أهداف المباراة..

تصدي دوناروما لـ ضربة الجزاء …#ميلان_سامبدوريا pic.twitter.com/XIawqueLQM — قروب ميلان وآتس آب☾ (@A_C_M_i) July 29, 2020

هدف سامبدوريا الاول ضد الميلان ..#ميلان_سامبدوريا pic.twitter.com/QcoM7Ym8aE — قروب ميلان وآتس آب☾ (@A_C_M_i) July 29, 2020

هدف ميلان الرابع لياو + الاعادة …#ميلان_سامبدوريا pic.twitter.com/l2xbcQlyMo — قروب ميلان وآتس آب☾ (@A_C_M_i) July 29, 2020