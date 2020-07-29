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القبض على 5 أشخاص ارتكبوا 7 جرائم سلب في الرياض

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1441 هـ      29 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لأشخاص ترجلوا من مركبة، واستوقفوا وافدَين على دراجة نارية ، وسلبوا ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح، فقد تمكنت – بفضل الله – الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقع الحادثة في أحد أحياء شمال الرياض، و هوية الجناة والقبض عليهم، وهم ( أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، جميعهم في العقد الثاني من العمر) ، وضبط المركبة المستخدمة في الجريمة و سلاح ناري من نوع رشاش ، وثبت تورطهم بارتكاب (7) سوابق مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة البلاد

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