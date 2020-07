برشلونة يقرر معاقبة نجمه “المتمرد”!

ذكرت تقارير إعلامية صادرة اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي برشلونة الإسباني اتخذت قرارًا بمعاقبة لاعب الوسط آرثر ميلو على إثر تمرده المُعلن.

وقالت يومية “سبورت” المقربة من أسوار النادي الكاتالوني بأن آرثر (23 عامًا) رفض العودة إلى إسبانيا والانخراط في تدريبات الفريق.

Arthur Melo and Barcelona are negotiating his early release from the club, sources have told @moillorens & @samuelmarsden.

The relationship has soured in recent weeks because he no longer wants to be involved in their UCL campaign: https://t.co/6dCnjrUbKP pic.twitter.com/XVzWnTbfoP

