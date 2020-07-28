برشلونة يقرر معاقبة نجمه “المتمرد”!

ذكرت تقارير إعلامية صادرة اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي برشلونة الإسباني اتخذت قرارًا بمعاقبة لاعب الوسط آرثر ميلو على إثر تمرده المُعلن.

وقالت يومية “سبورت” المقربة من أسوار النادي الكاتالوني بأن آرثر (23 عامًا) رفض العودة إلى إسبانيا والانخراط في تدريبات الفريق.

Arthur Melo and Barcelona are negotiating his early release from the club, sources have told @moillorens & @samuelmarsden. The relationship has soured in recent weeks because he no longer wants to be involved in their UCL campaign: https://t.co/6dCnjrUbKP pic.twitter.com/XVzWnTbfoP — ESPN FC (@ESPNFC) July 27, 2020

ومنحت إدارة برشلونة إجازة للاعبين عقب انتهاء منافسات الليجا، على أن يعاودوا التجمع مرة أخرى اليوم استعدادًا للقاء نابولي بدوري الأبطال.

بينما تغيب آرثر عن فحوصات “PCR” الخاصة بفيروس كورونا أمس الإثنين في المجمع الرياضي للنادي، سيتويات سبورتيفا خوان جامبر.

جدير بالذكر أن اللاعب وقّع قبل أسابيع على عقود انتقاله إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع البوسني ميراليم بيانيتش.

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لكن عقد البرازيلي يمتد مع برشلونة إلى حين انتهاء جميع المسابقات التي يشارك فيها الفريق بالموسم الحالي.

ولا يزال دوري أبطال أوروبا قيد المنافسة، عندما يستضيف البلاوجرانا نابولي الإيطالي بملعب كامب نو في السابع من أغسطس بإياب ثمن النهائي.

وقال تقرير “سبورت” بأن الإدارة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو قررت توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب بما أنه لا يزال في قائمة الفريق.

ولن يفسخ النادي عقد آرثر حتى يحق له توقيع العقوبات عليه، وقالت الصحيفة نصًا بأن برشلونة “لن يقدم أي تنازلات” في هذه القضية.

وجاء رحيل آرثر عن النادي في الأساس كصفقة تجارية لسد الفجوة في الميزان الاقتصادي في أعقاب تفشي جائحة كورونا وتبعاتها.

ونوهت تقارير بأن اللاعب لم يكن يرغب في الرحيل الذي وصفته “بالإجباري” ما يفسر تمرده وعدم رغبته في العودة فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي.