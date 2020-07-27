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معاقبة مقهى قام بتشغيل سيدات في خدمة الطاولات

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو الحجة / 1441 هـ      27 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، أن الوزارة وقفت على أحد المقاهي شغلت سيدة بخدمة الطاولات في محافظة الطائف.

وقال الهزاني في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين: إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911.

صحيفة البلاد

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