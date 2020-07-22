وفاة الطفل العراقي الشهير”حسوني”

أصيب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بصدمة عقب سماعهم بخبر وفاة الطفل العراقي المدعو حسوني واسمه الحقيقي حسن والذي إشتهر بفيديوهات له وهو يتناول الطعام كما ظهر في فيديوهات راقصة.
سبب الوفاة وبحسب المتداول الزيادة في الوزن الشديدة التي عان منها خلال آخر فترة والتي بدت واضحة على ملامح وجهه وجسده.
الجمهور بدوره هاجم أهل الطفل لأنهم هم من كانوا يسمحون له بتناول كميات كبيرة من الطعام، وكانوا يقوموا بتصويره ويشارك الفيديوهات غير مبالين بصحة الطفل.
يذكر أن حسين دريد شارك في كليب الفنان العراقي نور الزين هذا الوافيته، ثم بعدها شارك في برنامج ارب كوت تالنت وأعجب الحكام برقصه وخفة دمه وأشار الفنان أحمد حلمي انا لدى حسوني مواهب أخرى لأنه خفيف الظل . وأستضيف حسين في برنامج على قناة الجديد اللبنانية وصرح عبر البرنامج انه لايحب البنات ، ويحب الشباب فقط .