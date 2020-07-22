وفاة الطفل العراقي الشهير”حسوني”

أصيب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بصدمة عقب سماعهم بخبر وفاة الطفل العراقي المدعو حسوني واسمه الحقيقي حسن والذي إشتهر بفيديوهات له وهو يتناول الطعام كما ظهر في فيديوهات راقصة .

الجمهور بدوره هاجم أهل الطفل لأنهم هم من كانوا يسمحون له بتناول كميات كبيرة من الطعام، وكانوا يقوموا بتصويره ويشارك الفيديوهات غير مبالين بصحة الطفل.