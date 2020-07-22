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وفاة الطفل العراقي الشهير”حسوني”

امنية رشادaccess_time2 / ذو الحجة / 1441 هـ      22 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أصيب رواد مواقع التواصل الإجتماعي  بصدمة عقب سماعهم بخبر وفاة الطفل العراقي المدعو حسوني واسمه الحقيقي حسن والذي إشتهر بفيديوهات له وهو يتناول الطعام كما ظهر في فيديوهات راقصة.

سبب الوفاة وبحسب المتداول الزيادة في الوزن الشديدة التي عان منها خلال آخر فترة والتي بدت واضحة على ملامح وجهه وجسده.

الجمهور بدوره هاجم أهل الطفل لأنهم هم من كانوا يسمحون له بتناول كميات كبيرة من الطعام، وكانوا يقوموا بتصويره ويشارك الفيديوهات غير مبالين بصحة الطفل.

يذكر أن حسين دريد شارك في كليب الفنان العراقي نور الزين هذا الوافيته، ثم بعدها شارك في برنامج ارب كوت تالنت وأعجب الحكام برقصه وخفة دمه وأشار الفنان أحمد حلمي انا لدى حسوني مواهب أخرى لأنه خفيف الظل . وأستضيف حسين في برنامج على قناة الجديد اللبنانية وصرح عبر البرنامج انه لايحب البنات ، ويحب الشباب فقط .

 

omneia rashad

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