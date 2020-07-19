أرسنال يطيح بمانشستر سيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

عبر أرسنال إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه السبت على حامل اللقب، مانشستر سيتي بهدفين نظيفين على أرضية ملعب ويمبلي.
وافتتح الجابوني بيير إيميريك أوباميانج التسجيل لفائدة أرسنال في الدقيقة 19 إثر تمريرة عابرة للقارات من زميله الإيفواري نيكلاس بيبي.
Congratulations, @Arsenal 🙌
See you in the #HeadsUpFACupFinal! pic.twitter.com/txJYdqz3Mi
— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 18, 2020
وعاد أوباميانج قبل النهاية بعشر دقائق لينهي المباراة عمليًا بتسجيله الهدف الثاني بتمريرة من الظهير الجديد تيران كيرني.
ولم تفلح العناصر الهجومية للسكاي بلوز في إحداث أي فارق، وسط حيوية وضغط مكثف من قبل لاعبي أرسنال طيلة الدقائق التسعين.
الانتصار جعل أرسنال في وضعية الاستعداد بالمباراة النهائية بانتظار الطرف الثاني من مانشستر يونايتد أو تشيلسي، اللذان يلعبان الأحد.
AUBA!#EmiratesFACup #ARSMCI pic.twitter.com/5O33UOMHJz
— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 18, 2020
Cool, calm & collected, Pierre-Emerick Aubameyang 🌟#EmiratesFACup #ARSMCI pic.twitter.com/Skjo5q9OmN
— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 18, 2020
من المنتظر أن يُعقد المشهد الختامي للمسابقة الأعرق في تاريخ كرة القدم، في ملعب ويمبلي كالعادة، في الأول من أغسطس القادم.
ويحمل أرسنال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بواقع 13 مرة، يليه مانشستر يونايتد (12) وتشيلسي (8).