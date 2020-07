أرسنال يطيح بمانشستر سيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

عبر أرسنال إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه السبت على حامل اللقب، مانشستر سيتي بهدفين نظيفين على أرضية ملعب ويمبلي.

وافتتح الجابوني بيير إيميريك أوباميانج التسجيل لفائدة أرسنال في الدقيقة 19 إثر تمريرة عابرة للقارات من زميله الإيفواري نيكلاس بيبي.

