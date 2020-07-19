أرسنال يطيح بمانشستر سيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

عبر أرسنال إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه السبت على حامل اللقب، مانشستر سيتي بهدفين نظيفين على أرضية ملعب ويمبلي.

وافتتح الجابوني بيير إيميريك أوباميانج التسجيل لفائدة أرسنال في الدقيقة 19 إثر تمريرة عابرة للقارات من زميله الإيفواري نيكلاس بيبي.

وعاد أوباميانج قبل النهاية بعشر دقائق لينهي المباراة عمليًا بتسجيله الهدف الثاني بتمريرة من الظهير الجديد تيران كيرني.

ولم تفلح العناصر الهجومية للسكاي بلوز في إحداث أي فارق، وسط حيوية وضغط مكثف من قبل لاعبي أرسنال طيلة الدقائق التسعين.

الانتصار جعل أرسنال في وضعية الاستعداد بالمباراة النهائية بانتظار الطرف الثاني من مانشستر يونايتد أو تشيلسي، اللذان يلعبان الأحد.

من المنتظر أن يُعقد المشهد الختامي للمسابقة الأعرق في تاريخ كرة القدم، في ملعب ويمبلي كالعادة، في الأول من أغسطس القادم.

ويحمل أرسنال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بواقع 13 مرة، يليه مانشستر يونايتد (12) وتشيلسي (8).