رسالة شديدة اللهجة من سواريز بعد خسارة برشلونة لليجا

موجات من الغضب العارم انتابت كبار لاعبي برشلونة بعد فقدان لقب الليجا لصالح ريال مدريد، على رأسهم ليونيل ميسي، وانضم له لاحقًا لويس سواريز.

النادي الكاتالوني كان قد خسر على ميدانه أمام أوساسونا سهرة الخميس، بينما فاز ريال مدريد على فياريال ليحسم اللقب رسميًا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وصب ميسي جم غضبه عقب المباراة غضبًا بتصريحات يمكنك مطالعتها من هنا.. “ميسي ينفجر غضبًا بعد خسارة الدوري الإسباني”



بينما لحقه لويس سواريز ببيان عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “انستجرام” مؤكدًا أن قميص برشلونة يلزمه الكثير من الاحترام من طرف زملائه.

“اليوم يجب علينا مواجهة هذه اللحظة الصعبة مثل اللحظات التي عشناها سلفًا”، هكذا بدأ سواريز بيانه داعيًا اللاعبين إلى التكاتف.

وأضاف: “يجب أيضًا مواجهة واقع أنه يتوجب علينا أن نجلد ذاتنا ونقوي أنفسنا للمستقبل عندما لا نصل إلى ما نرجوه”.

وأكمل: “أولًا ينبغي أن ننتهي من المباراة الأخيرة في الليجا، وأن ندافع عن هذا القميص بفخر واعتزاز لأنه يستحق الكثير من الاحترام”.

“ثم نستريح ونأخذ قسطًا من العزل، قبل أن نعود مجددًا إلى دوري الأبطال، سنقاتل معًا للنهاية، لنمنح الأنصار الفرحة التي يستحقونها”.

يستقبل برشلونة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا طليعة شهر أغسطس القادم، علمًا بأنه خرج من إيطاليا بالتعادل بهدف لمثله ذهابًا.