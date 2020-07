رسالة شديدة اللهجة من سواريز بعد خسارة برشلونة لليجا

View this post on Instagram

Hoy toca afrontar un momento difícil como muchos momentos que vivimos . También es momento de afrontar la realidad que cuando no se está a la altura de lo que queremos lo mejor es hacer autocrítica y fortalecerse para el futuro . Primero terminar el último partido de liga que por orgullo y prestigio de defender esta camiseta que tanto respeto se merece. Después descansar, desconectar y volver a preparar para la Champions, luchar juntos hasta el final y a darle una alegría a nuestra afición que tanto se la merece !!!! Força Barca 🔴🔵 @fcbarcelona #pornuestroorgullo #siemprepositivo #masjuntosquenunca