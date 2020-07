حريق في كاتدرائية بغرب فرنسا

باريس : وكالات

أعلنت فرق الإطفاء صباح السبت أنّ الحريق الذي نشب في كاتدرائية نانت في غرب فرنسا، ذات طراز العمارة القوطي، “تمّ تطويقه”، موضحة أنّ الأضرار لا تقارن بتلك التي لحقت بكاتدرائية نوتردام في باريس.

وقال مدير قسم الإطفاء الجنرال لوران فرلاي خلال إحاطة إعلامية أمام الكاتدرائية التي سبق أن أغلقت عام 1972 بسبب اندلاع حريق فيها وأعيد فتحها في 1985، إنّ “الأضرار تركزت على الأرغن الكبير الذي يبدو أنه دمّر بالكامل”، موضحا أن “المنصة التي يقع عليها غير مستقرة إطلاقا وقد تنهار”.

وأظهرت الصور الأولية التي انتشرت للكاتدرائية في الصباح ألسنة الدخان منبعثة من داخلها، في حين كان يسعى رجال الإطفاء جاهدين للسيطرة على الحريق.

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4

— Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020