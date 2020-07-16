شرطان من سان جيرمان لإخلاء سبيل نيمار إلى برشلونة

باريس يشترط على برشلونة الراغب في استعادة نيمار..

ذكر تقرير من يومية “ذا صن” البريطانية أن إدارة باريس سان جيرمان حددت شرطين للسماح للاعبها البرازيلي نيمار دا سيلفا بالعودة إلى برشلونة من جديد.

وبحسب ما جاء في التقرير فإن النادي الفرنسي طلب تحصيل مبلغ 80 مليون يورو كقيمة للصفقة، إضافة إلى مهاجم برشلونة عثمان ديمبيلي.

PSG have told Barcelona they want a player plus cash in exchange for Neymar this summer. ✍️ https://t.co/wS4VV4xS2v — SPORTbible (@sportbible) July 16, 2020

نيمار (28 عامًا) كان قد انضم إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 بعد أن دفع مبلغ الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكاتالوني.

واعتبرت شريحة كبيرة من مشجعي كرة القدم الصفقة بمنزلة الخيانة لبرشلونة، وانتقالًا قسريًا لعدم رضا الإدارة عن التفريط في اللاعب.

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لكن على ما يبدو فإن برشلونة يحاول استقطاب نيمار من جديد بعد أن دخل الفريق في نفق مظلم وانحدار مستواه الفني والتكتيكي.

وقابل باريس رغبة الكتلان بشروط قاسية، إذ وفد ديمبيلي في الأساس بمبلغ يفوق 150 مليون يورو، ما يجعل المقايضة صعبة التحقيق.