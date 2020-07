شرطان من سان جيرمان لإخلاء سبيل نيمار إلى برشلونة

ذكر تقرير من يومية “ذا صن” البريطانية أن إدارة باريس سان جيرمان حددت شرطين للسماح للاعبها البرازيلي نيمار دا سيلفا بالعودة إلى برشلونة من جديد.

وبحسب ما جاء في التقرير فإن النادي الفرنسي طلب تحصيل مبلغ 80 مليون يورو كقيمة للصفقة، إضافة إلى مهاجم برشلونة عثمان ديمبيلي.

