سنواكب المستجدات العالمية بأحدث التقنيات

جدة – صبحي الحداد

نوه رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان للعلم والتعليم مبدياً اعتزازه بثقة القيادة الحكيمة بتعيينه رئيسا للجامعة.

وأكد الدكتور عسيري لـ(البلاد) أن المستجدات العالمية والتغييرات الجديدة التي أظهرتها جائحة كورونا تتطلب تنفيذ استراتيجية تعليمية مواكبة لها مثل التحول الرقمي واستخدام التقنية الحديثة،

موضحاً أن لديه العديد من الأهداف التي يرغب في تحقيقها مثل دعم مشاريع البحث العلمي وزيادة كفاءة التشغيل والمشاركة المجتمعية الفاعلة وتقليل الهدر والتوسع الأفقي والوصول إلى فئات جديدة وتقديم خدمات وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ، مع استخدام أحدث التقنيات في مجال التعليم وبينها الذكاء الاصطناعي، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وأوضح أنه سيعمل مع منسوبي الجامعة للبناء فوق إنجازاتها الحالية، وبلوغ الآمال والتطلعات في قطاع التعليم ، وما نص عليه نظام الجامعات الجديد من نهج مؤسسي حديث.