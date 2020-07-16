الغامدي يتفقد محاجر ومختبرات البيئة

جدة- ياسر بن يوسف

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أمس محجر ومختبر الوزارة بميناء جدة الإسلامي مطلعاً على جاهزيتهما لتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية والاستعدادية لموسم الحج.

وقال الغامدي إن محاجر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومختبراتها تضع السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل حاثاً العاملين على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن. ورافق الغامدي في الزيارة نائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي ومدير المحاجر بفرع مكة فؤاد احمد الغامدي ومدير الثروة الحيوانية والمشرف الفني على فرق الحج البيطرية الدكتور عبدالمانع الخيبري ، ومدير محجر ميناء جدة الإسلامي الدكتور حامد الحربي، ومدير المختبرات الدكتور عبدالله باحمدين.