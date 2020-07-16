أخبار سريعة

أمير الشرقية يلتقي القنصل الأمريكي

الدمام- البلاد

التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة أمس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهنن، بمناسبة انتهاء فترة عملها في المملكة منوها بعلاقات الصداقة المتينة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، في ظل قيادة البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف الأصعدة، مشيداً سموه بما قدمته كورهنن خلال فترة عملها من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنياً لها التوفيق في مهام عملها القادمة.

تكثيف التوعية الأمنية بالباحة

الباحة- البلاد

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة أمس، مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزه الحربي وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة، واستمع إلى عرض موجز عن الجهود الأمنية التي يبذلها رجال الأمن في مختلف القطاعات في المنطقة وماقامت به من إجراءات وقائية خلال فترة منع التجول، مشيراً إلى الخطط التي تنفذها الجهات الأمنية خلال موسم الصيف. وشدد على قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة أهمية مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص وتكثيف البرامج التوعوية في الجوانب الأمنية لكل ما من شأنه خدمة أهالي المنطقة وزوارها.