الرياضة

ميلان يحصد انتصارًا جديدًا..

فيديو: ميلان يواصل صحوته ويكتسح بارما بثلاثية

محمد ابو الوفاaccess_time25 / ذو القعدة / 1441 هـ      15 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ميلان

نجح ميلان في تحقيق انتصار هام على ضيفه بارما بثلاثة أهداف لواحد، لحساب المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أقيم اللقاء على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، وافتتح الزوار التسجيل عند الدقيقة 44 عن طريق جاسمين كورتيتش.

بينما عادل متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي النتيجة عند الدقيقة 55 بتمريرة من التركي هاكان كالهانوجلو.

وعاد هاكان مجددًا ليمنح تمريرة أخرى إلى القائد أليسيو رومانيولي بعدها بأربع دقائق فقط، ليتقدم لميلان.

وفي الدقيقة 77 سجّل هاكان هدف تأكيد الانتصار، الذي رفع رصيد ميلان إلى 53 نقطة في المركز السابع.

ويهدف الروسونيري إلى إنهاء الموسم في المركز السادس لحجز مقعد يؤهله إلى الدوري الأوروبي الموسم القادم.

إذ واصل الفريق نتائجه القوية منذ استئناف النشاط الرياضي في إيطاليا، بتحقيقه 5 انتصارات وتعادلين بلا هزائم.

شاهد الأهداف..

محمد ابو الوفا

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