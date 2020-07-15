فيديو: ميلان يواصل صحوته ويكتسح بارما بثلاثية

ميلان يحصد انتصارًا جديدًا..

نجح ميلان في تحقيق انتصار هام على ضيفه بارما بثلاثة أهداف لواحد، لحساب المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أقيم اللقاء على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، وافتتح الزوار التسجيل عند الدقيقة 44 عن طريق جاسمين كورتيتش.

بينما عادل متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي النتيجة عند الدقيقة 55 بتمريرة من التركي هاكان كالهانوجلو.

ميلان القوة، ميلان المرجلة، ميلان الأسطوري يعود وينتصر ويقتنص ثلاث نقاط غالية! 💪🏻 مسيرة اللاهزيمة مستمرة 😍#ميلان_دائمًا 🔴⚫ | #ميلان_بارما pic.twitter.com/A8lfpCTp0Z — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) July 15, 2020

وعاد هاكان مجددًا ليمنح تمريرة أخرى إلى القائد أليسيو رومانيولي بعدها بأربع دقائق فقط، ليتقدم لميلان.

وفي الدقيقة 77 سجّل هاكان هدف تأكيد الانتصار، الذي رفع رصيد ميلان إلى 53 نقطة في المركز السابع.

ويهدف الروسونيري إلى إنهاء الموسم في المركز السادس لحجز مقعد يؤهله إلى الدوري الأوروبي الموسم القادم.

إذ واصل الفريق نتائجه القوية منذ استئناف النشاط الرياضي في إيطاليا، بتحقيقه 5 انتصارات وتعادلين بلا هزائم.

شاهد الأهداف..

اهداف لقاء || ميلان 3-1 بارما || pic.twitter.com/mG5GewESw7 — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goalzz4u) July 15, 2020