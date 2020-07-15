الرياضة

أخطاء لا تغتفر من فان دايك وأليسون.

فيديو: فان دايك وأليسون يهديان أرسنال هدفين مجّانيين!

محمد ابو الوفاaccess_time25 / ذو القعدة / 1441 هـ      15 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
خطأ فان دايك

تسبب نجما فريق ليفربول، فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، في انتهاء الشوط الأول من مباراة فريقهما أمام أرسنال، بالتأخر بهدفين لواحد.

فبداية أخطأ فان دايك أثناء تسلمه الكرة على مشارف منطقة الجزاء، ليستغل ألكسندر لاكازيت الأمر ويسجل هدف التعادل للجانرز بالدقيقة 32.

بينما أخطأ الحارس البرازيلي بيكر في تمرير الكرة إلى خط دفاعه، ما أسفر عن تسجيل نيلز ميندي الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 44.

شاهد الهدفين..

محمد ابو الوفا

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