فيديو: فان دايك وأليسون يهديان أرسنال هدفين مجّانيين!

أخطاء لا تغتفر من فان دايك وأليسون.

تسبب نجما فريق ليفربول، فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، في انتهاء الشوط الأول من مباراة فريقهما أمام أرسنال، بالتأخر بهدفين لواحد.

فبداية أخطأ فان دايك أثناء تسلمه الكرة على مشارف منطقة الجزاء، ليستغل ألكسندر لاكازيت الأمر ويسجل هدف التعادل للجانرز بالدقيقة 32.

بينما أخطأ الحارس البرازيلي بيكر في تمرير الكرة إلى خط دفاعه، ما أسفر عن تسجيل نيلز ميندي الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 44.

شاهد الهدفين..