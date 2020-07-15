الموانئ السعودية تناول 29 مليون طن بزيادة 14% خلال يونيو

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر يونيو لعام 2020، ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بواقع 29 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 14 %، كما حققت ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع 598 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 7.34 %، وذلك مقارنة بشهر يونيو من عام 2019.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1,018 سفينة، وحجم المواد الغذائية 2.4 مليون طن، وعدد السيارات 35 ألف سيارة، في حين بلغ عدد المواشي أكثر من 387 ألف رأساً من الماشية.