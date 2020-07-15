التضخم في السعودية يرتفع 0.5 % خلال يونيو

البلاد : متابعات

ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال شهر يونيو بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي (مقارنة بنفس الشهر من 2019)، بينما انخفض بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري (مقارنة بالشهر السابق من نفس العام).

ووفقا للتقرير الشهري للهيئةالعامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، نتجت الزيادة بشكل أساسي عن ارتفاع متوسط الأسعار في الأغذية والمشروبات بنسبة 6.4%؛ بسبب ارتفاع أسعار الأغذية 6.9%، والتي تأثرت بارتفاع اللحوم والدواجن بنسبة 10.7%، والخضروات بـ16.2%.

ويعود الارتفاع كذلك إلى ارتفاع الأسعار في قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنحو 1.8%؛ متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 14.4%، بالإضافة لزيادة أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 1.4%.