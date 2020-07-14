“مسام” ينتزع 1,014 لغمًا حوثياً في اليمن خلال أسبوع

البلاد : واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير اليمن من الألغام” خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1,014 لغمًا منها 62 لغمًا مضادة للأفراد، 266 لغما مضادة للدبابات، و686 ذخيرة غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 173,837 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.