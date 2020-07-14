بعد دجانيني.. انتهاء رحلة عبدالفتاح عسيري مع الأهلي.. والمؤشر في الطريق

البلاد- فريق التحرير

أكدت مصادر “البلاد” الخاصة، وصول المفاوضات بين إدارة الأهلي واللاعب عبدالفتاح عسيري لطريق مسدود، ما يؤشر على انتهاء رحلة عسيري مع الأهلي رسميا بنهاية عقده الذي يتبقى فيه 6 أشهر فقط، وسيدخل اللاعب الفترة الحرة يوم الخميس القادم، الأمر الذي يتيح له التوقيع مع أي ناد، وفي السياق يواصل اللاعب سلمان المؤشر الغياب عن تدريبات الفريق الأهلي لليوم الرابع على التوالي ما يؤكد أن علاقته بالأهلي تقترب من النهاية أيضا، وكان قد سبقهما اللاعب دجانيني تافاريس، بعد أن أعلن بيدرو كورديرو وكيل أعمال اللاعب، أن موكله فسخ عقده مع الأهلي بسبب عدم تسلمه الرواتب المتأخرة، وأنه أبلغ (فيفا) بذلك عبر شكوى رسمية.

وأوضح كورديرو أن دجانيني بات لاعبا حرا بعد فسخ عقده وبإمكانه التوقيع لأي ناد دون العودة للأهلي.

والتحق لاعب منتخب الرأس الأخضر بصفوف الأهلي عام 2018 قادما من نادي سانتوس لاغونا المكسيكي مقابل 10 مليون يورو.