رسميًا: المحكمة الرياضية تُبرّئ مانشستر سيتي من عقوبات “يويفا”

برأت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” نادي مانشستر سيتي من العقوبات الموقعة عليه من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في بيان رسمي اليوم الإثنين.

وفرض “يويفا” عبر اللجنة التنفيذية التابعة له، عقوبة حرمان النادي من المشاركة في البطولات المندرجة تحت رعايته، في فبراير الماضي بعد توصية من الغرفة المالية.

UEFA takes note of the decision taken by the Court of Arbitration for Sport to reduce the sanction imposed on Manchester City FC…

واشتملت العقوبة -بجانب الإيقاف- على غرامة مالية وصلت إلى 30 مليون يورو، لما وصفته الغرفة المالية للاتحاد الأوروبي بـ “الانتهاكات الجسيمة”.

واستند “يويفا” إلى دلائل تُثبت تضخيم النادي عقود رعايته للتستر على عمليات الإنفاق الضخم في الفترة ما بين 2012 و2016، ما كسر بدوره قواعد اللعب المالي النظيف.

الأمر الذي دفع إدارة مانشستر سيتي إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية واستخدام الحق القانوني في الطعن على حكم “يويفا”.

BREAKING: Manchester City’s two-year European ban has been lifted, and their fine reduced to €10M, by the Court of Arbitration for Sport pic.twitter.com/5jdT5RDKrr

وبعد سلسلة من الجلسات التي بدأت في الثامن من يوليو الماضي، توصلت “كاس” إلى إلغاء العقوبات الموقعة على النادي الإنجليزي.

لكن مع دفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو، بدلًا من 30 مليون يورو التي أقرها “يويفا” إذ ذكر بيان “كاس” بأن قرار الاتحاد الأوروبي ينغي وضعه جانبًا.

واعتبرت محكمة التحكيم الرياضية الأدلة المقدمة غير كافية أو مثبتة أو انتهت صلاحيتها من حيث الزمن، وعليه تم إلغاء الحكم بحق مانشستر سيتي.

Breaking: Man City’s two-year ban from European competitions for FFP violations has been overturned by the Court of Arbitration for Sport.

They are free to compete in next season’s Champions League. pic.twitter.com/GBYDwWMcyX

— ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2020