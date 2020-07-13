دجانيني يفسخ عقده مع الأهلي والإدارة ترد

جدة – البلاد

أكد بيدرو كورديرو وكيل أعمال اللاعب دجانيني تفاريس أن موكله فسخ عقده مع الأهلي بسبب عدم تسلمه الرواتب المتأخرة، وأنه أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بذلك عبر شكوى رسمية.

وأوضح كورديرو أن دجانيني بات لاعبا حرا بعد فسخ عقده وبإمكانه التوقيع لأي ناد دون العودة للأهلي.

والتحق لاعب منتخب الرأس الأخضر بصفوف الأهلي عام 2018 قادما من نادي سانتوس لاغونا المكسيكي مقابل 10 مليون يورو.

وشارك دجانيني مع الأهلي في 62 مباراة، وساهم في 44 هدفا سجل منها 33 وقدم 11 تمريرة حاسمة.

من جهتها أصدرت إدارة الأهلي بينا أكدت فيه أن اللاعب تافاريس لا يوجد مستحقات إلا شهرا واحدا وأشارت إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على حقوق النادي، وقد طالبت جماهير الأهلي بحل مشكلة اللاعب سريعا وإعادته للفريق، كما حدث مع البرازيلي رومارينهو الذي شكا الاتحاد للفيفا وفسخ عقده معه قبل أن تتدخل إدارة الأخير وتعيده للفريق.