خادم الحرمين يعزي هاتفيا حاكم الشارقة

الرياض- البلاد

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله-، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد عبر الشيخ سلطان القاسمي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه في الفقيد – رحمه الله -، سائلا الله أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الأجر على مواساته لهم.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.