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إدارة ⁧التعاون‬⁩ : السواط ونادي الاتحاد خالفوا الأنظمة
الرياضة

إدارة ⁧التعاون‬⁩ : السواط ونادي الاتحاد خالفوا الأنظمة

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1441 هـ      13 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أبدت إدارة نادي التعاون استياءها جراء ما حدث من اللاعب عبد المجيد السواط ، لاعب النادي الذي يرتبط بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل 2020-2021، وفقا لما حصل عليه النادي من مصادقة لجنة الاحتراف باتحاد الكرة التي أيدت إجراء التعاون القانوني ووافقت على تمديد عقد اللاعب.

وأوضح التعاون في بيان، أنه يستغرب من تصرف الاتحاد بطلب واستقبال اللاعب للانضمام لمعسكر الفريق في أبها وفقا لما بثة المركز الإعلامي للاتحاد، مشيرا إلى أن ذلك فيه مخالفة قانونية واضحة وصريحة للاعب ضد ناديه بمساعدة الاتحاد.

وأكد بيان التعاون، على سلامة موقفه القانوني وثقته في استعادة حقه النظامي وفقا للأنظمة المعمول بها في اتحاد الكرة ووزارة الرياضة.

صحيفة البلاد

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