أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة لإنشاء فندق وإدارته بالمنطقة المركزية

ودعت أمانة المنطقة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر طرحها فرصة للراغبين في الاستثمار في المجال الفندقي من خلال إنشاء فندق بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة وتشغيله وإدارته بمساحة تبلغ 1100 متر مربع، ونسبة بناء تصل إلى 100% ، وبمدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة.