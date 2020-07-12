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أمير منطقة الباحة يعزي في وفاة المؤرخ قينان الزهراني

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو القعدة / 1441 هـ      12 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة الزهراني في وفاة والدهم المؤرخ قينان بن جمعان الزهراني – رحمه الله -.

وسأل سمو أمير منطقة الباحة الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب أبناء وأسرة المؤرخ الزهراني عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة، على تعازيه ومواساته لهم ، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

صحيفة البلاد

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