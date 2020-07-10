احذر تطبيق TikTok Pro مزيف ويسرق بياناتك

ذكرت تقارير أن هناك تطبيقا يسمى TikTok Pro مشابها لموقع الفيديوهات القصيرة الصينى تيك توك، يقوم بالتلاعب بالمستخدمين، عن طريق إرسال روابط فيديوهات عبر رسائل نصية، لاختراق المستخدمين.

وبحسب موقع Digit التقنى فإن عددا كبيرا من المخترقين ومجموعات الهاكرز قاموا باستخدام تطبيق TikTok Pro المزيف لإرسال روابط عبر واتسآب ورسائل نصية لاختراق المستخدمين، بحجة الاستمتاع بمقاطع فيديو من تيك توك أو التشجيع على إنشاء مقاطع للتطبيق.

وقام عد من الخبراء التكنولوجيين بمحاولة تعطيل الروابط التى أرسلها التطبيق، لضمان المحافظة على أكبر عدد ممكن من المستخدمين، الذين قد يتعرضون للاختراق.

ويعتبر تطبيق TikTok Pro هو تطبيق مزيف تم إنشاؤه ليشبه تطبيق تيك توك الأصلى، ويستخدمه الهاكرز للوصول إلى نظام كاميرا الهاتف والميكروفون، لسرقة بيانات المستخدمين والتنصت عليهم، ولذلك تم اعتباره خطرا امنيا على المستخدمين.

وبعد حظر تطبيق تيك توك في عدد من الدول، خاصة الهند ، ظهرت العديد من منصات الفيديو القصيرة ومؤخرا ، وقدم موقع Instagram انستجرام قسم لمقاطع الفيديو القصيرة الخاصة به في التطبيق المسمى Reels in India ، مما أعطى الفرصة لتطبيقات مثل TikTok Pro بالظهور.

تواصلت لليوم الثامن على التوالي المحادثات الخاصة بالإتفاق حول ملء و تشغيل سد النهضة الاثيوبي برعاية الاتحاد الافريقى وممثلي الدول والمراقبين حيث تم اليوم الجمعة 10يوليو عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى.

وخلال إجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحه الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة الى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.