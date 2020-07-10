أسعار النفط ترتفع لأكثر من 1 %

نيويورك : وكالات

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بأكثر من واحد بالمئة، بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020.

وارتفع خام برنت 59 سنتاً، أي ما يوازي 1.4 في المئة، إلى 42.94 دولارا للبرميل.

وتراجع الخام الأمريكي 53 سنتاً، أو 1.3 في المئة، إلى 40.15 دولارا للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، لم يطرأ على برنت تغير يذكر، في حين يتجه الخام الأمريكي لتكبد خسارة أسبوعية بنحو واحد في المئة.

ولا تزال مخزونات النفط تشهد تخمة بسبب تبدد الطلب على البنزين والديزل وبقية أنواع الوقود خلال بدء تفشي جائحة كوفيد-19، فيما سجلت مخزونات النفط الأمريكية ارتفاعاً بنحو ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي.