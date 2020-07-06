الإطاحة بعصابة ارتكبت 22 جريمة سلب من سائقي تطبيقات التوصيل

الرياض : البلاد

تمكنت شرطة الرياض من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ( أربعة يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود )، تورطوا بارتكاب ( 22 ) حادثة من جرائم السلب .

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن جرائم التشكيل العصابي تمثلت باستهداف سائقي تطبيقات التوصيل والتحايل عليهم بطلب إيصالهم إلى أحياء وسط مدينة الرياض، ومن ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقدرت قيمة المبالغ المسلوبة بحوالي ( 28,000 ) ريال .

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة.